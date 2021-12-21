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События Сегодня, 19:4366
Главврач-бунтарь Светлана Федорова рассказала о подоплеке своего увольнения

Врач-бунтарь Светлана Федорова, которую на прошлой неделе по решению облсовета уволили с поста главврача Николаевской инфекционной больницы, в интервью "Стране" впервые подробно рассказала о подоплеке ее конфликта с властями.

Как заявила "Стране" Светлана Федорова, вопрос о ее увольнении решался на Банковой. А команду лишить ее работы дал Офис президента.

"Как мне сообщили, Офис президента занимался моим увольнением. Этому даже посвятили отдельное совещание, которое курировал Давид Арахамия (руководитель фракции "Слуга народа" - Ред.)", - сообщила Федорова.

На вопрос "Страны", почему вопрос о ее увольнении решался на уровне Офиса президента, Федорова ответила: "Может, это только слухи, и причин я не знаю. Но мне сказали, что ОП включился в разбор этого вопроса. А итог видели все – молниеносное решение об увольнении по фейковым результатам проверки из Минздрава".

Экс-главврач уточнила, что при голосовании за ее отстранение облсовет нарушил "все, что можно было нарушить". А именно: Закон "О местном самоуправлении" (ст.46-47) и регламент Николаевского облсовета, по которому вопросы на плановую сессию всегда выносятся заранее на комиссии. Вопрос же об увольнении Светланы Федоровой внесли с голоса уже на самой сессии.

Также, по словам Федоровой, депутатам Николаевского облсовета, которые проголосовали "за" ее увольнение, угрожало руководство.

"Многие депутаты мне звонили и говорили, что их заставляют принять такое решение, давят на бизнес. С ними накануне проводили совещания до 12 ночи. Люди заранее просили у меня прощения за то, что утром они будут голосовать за мое увольнение", - уточнила медик.

Федорова призналась, что пытались вы выяснить у представителей центральной власти причины такого отношения. У уже бывшего главврача Николаевской инфекционной больницы состоялся диалог с главой парламентского комитета по медицине Михаилом Радуцким.

"После моего увольнения я написала Михаилу Радуцкому и спросила, за что со мной так поступили. Он сказал, что как врача он готов меня защищать, но я якобы вступила в политику", - отметила Светлана Федорова.

Сама медик отрицает обвинения в том, что она якобы больше занималась политикой, чем медициной. Она настаивает, что говоря о проблемах с нехваткой кислорода для ковидных больных ни разу не упоминала свою политическую силу (Федорова помимо поста главврача была членом фракции "Наш Край" в Николаевском облсовете, откуда ее перед увольнением исключили - Ред.). 

Светлана Федорова полагает, что причина такого вовлечения в вопрос ее увольнения со стороны Офиса президента - не обида власти на критику, а то, что медик предложила конкретные пути выхода из кризиса.

"Я не критиковала президента. Я вынесла в публичную плоскость проблемы медицины. На примерах и с путями решения. Думаю, больше всего их задело как раз то, что я предложила конкретные меры для решения этих проблем", - отметила врач. 

И добавила: "Если бы я просто кричала "все плохо", мой голос бы затерялся, потому что так много кто кричит. Но я показала поэтапно, как можно решить проблемы – и с медреформой, и с кислородом. А медицина в целом и конкретная больница в частности – это отображение всего государства".

Светлана Федорова считает свое увольнение политической расправой и "прецедентом унижения медиков". 

"Сейчас медицинское сообщество замерло и затаилось. Моим увольнением нас всех возвели в ранг рабов – от санитарки до главного врача. Кто сейчас посмеет сказать что-нибудь в адрес власти, кроме бурных аплодисментов? Может, они этого и добивались", - рассуждает Светлана Федорова.

Она также призналась, что даже после увольнения давление властей на нее продолжается: Минздрав угрожает другим медучреждениям, которые могут взять Федорову на работу.

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