По акции протеста женщин, требовавших "работы, еды и свободы" талибы открыли огонь в Кабуле

В Афганистане талибы открыли огонь по участницам акции протеста у здания закрытого новой властью министерства по делам женщин в Кабуле. Собравшиеся во вторник, 28 декабря, женщины требовали "работы, еды и свободы".

Об этом сообщила одна из участниц акции, передает РИА Новости.

"Талибы открыли огонь по протестующим, чтобы остановить или пресечь протест", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, фото- и видеосъемка на акции запрещены. Данных о пострадавших в результате произошедшего пока нет.

Напомним, в августе 2021 года после успешного наступления на правительственные силы оставленного армией США Афганистана, талибы вошли в Кабул и на следующий день заявили об окончании войны.

В период прошлого правления талибов в Афганистане, которое длилось с 1996 по 2001 год, женщины были существенно ограничены в правах. Им запрещали использовать декоративную косметику, показывать лицо в общественных местах, присутствовать на радио и телевидении, а также перемещаться без родственников-мужчин.

После захвата в августе Кабула боевики пообещали, что будут соблюдать права женщин в соответствии с законами шариата.