Ученые заявили что у заразившихся "Омикроном" развивается повышенный иммунитет к штамму "Дельта"

Ученые из ЮАР считают, что у те, кто переболел новым штаммом ковида "Омикрон", с меньшей вероятностью рискуют заразиться разновидностью коронавируса "Дельта".

Об этом сообщает The Guardian.

Исследование провел Африканский научно-исследовательский институт здравоохранения в ЮАР. В эксперименте поучаствовали 33 вакцинированных и невакцинированных человека, инфицированных штаммом "Омикрон".

Согласно полученным данным, "заражение штаммом "Омикрон" гарантирует, что вероятность последующего заражения вариантом "Дельта" ниже". Оказалось, что особенно повышенный иммунитет ко второму штамму наблюдается у тех, кто вакцинирован.

Вместе с тем, ученые обнаружили, что рост титров, нейтрализующих антитела "Омикрона", увеличился в 14 раз в течение двух недель после начала исследования. Кроме того, нейтрализация штамма "Дельта" увеличилась в 4,4 раза.