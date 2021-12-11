 

Переговоры с Вашингтоном о передаче ему избыточного американского оружия ведет Киев

События Сегодня, 16:3485
Переговоры с Вашингтоном о передаче ему избыточного американского оружия ведет Киев

Украина продолжает вести работу с Соединенными Штатами по передаче избыточного американского военного оборудования и вооружения.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью LB.ua.

"Так называемое избыточное оборонное оборудование, например, готовое и ненужное вооружение, которое Соединенные Штаты могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведем работу", — сказала дипломат.

Посол также добавила, что Украина работает с Соединенными Штатами по нескольким направлениям в рамках предоставления военной помощи. Первая предоставляется американским конгрессом и предусматривается госбюджетом, а вторая, дополнительная, — указом президента.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Вашингтон, Киев, переговоры, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Переговоры с США по безопасности сразу после новогодних каникул анонсировали в России
Переговоры с США по безопасности сразу после новогодних каникул анонсировали в России
Вчера, 12:39
Арестович заявил что США передали Украине 30 Джавелинов и 180 ракет
Арестович заявил что США передали Украине 30 Джавелинов и 180 ракет
11-дек-2021, 08:59
Решение США о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине в Китае назвали политической провокацией
Решение США о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине в Китае назвали политической провокацией
7-дек-2021, 09:49
Украинцев отказаться от газа из России призвала посол Британии
Украинцев отказаться от газа из России призвала посол Британии
28-ноя-2021, 10:31
Отправку в Киев дополнительного оружия и военных советников из-за угрозы
Отправку в Киев дополнительного оружия и военных советников из-за угрозы "вторжения РФ" обсуждают в США
23-ноя-2021, 10:10

Последние новости

20:41
Политика
Спикера Рады о подозрении Порошенко в госизмене уведомил офис генпрокурора
20:39
События
Вирастюк отреагировал на фото женской промежности
20:29
События
В МОЗ объяснили украинцам, при каких симптомах ковида нужно вызывать скорую помощь
16:55
События
Минимальная пенсия в "ДНР" с 1 января станет в 1,5 раза выше, чем в Украине
16:53
События
В этом году почти 70% украинцев регулярно испытывали стресс
16:34
События
Переговоры с Вашингтоном о передаче ему избыточного американского оружия ведет Киев
13:43
Политика
Зачем Кличко создает мини-армию в Киеве и начинает учения
13:41
События
Украинские хлебозаводы объявили о риске закрытия производств из-за взлетевших цен на газ
13:40
События
Ученые заявили что у заразившихся "Омикроном" развивается повышенный иммунитет к штамму "Дельта"
13:39
Политика
"Слуга народа" Ковалев прокомментировал покупку "4 канала"
11:46
События
По акции протеста женщин, требовавших "работы, еды и свободы" талибы открыли огонь в Кабуле
11:44
Политика
О покушении на Гогилашвили, о котором экс-замглавы МВД рассказывал журналистам ничего не знают СБУ
11:40
События
О возможности применения вооруженных сил за рубежом для защиты своих граждан заявили в России
11:36
События
В нескольких районах Николаева аварийно отключили свет, воду и отопление
09:51
События
Как инвесторы сначала взвинтили цены на квартиры в Киеве, а теперь их обваливают
09:49
Политика
В Минобороны считают, что Кличко хотел пропиариться созданием в Киеве теробороны "на случай агрессии России"
09:46
События
Условия завершения пандемии коронавируса озвучили в ВОЗ
09:44
События
Новая функция для поиска магазинов и ресторанов появится в WhatsApp
09:42
События
Из-за аварии на водопроводе в Торецке объявили режим чрезвычайной ситуации
09:40
События
Даты переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ по Украине озвучили в Белом доме

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 декабря 2021602
В военном отношении Джо Байден "толкнул Украину под поезд"361
Как Зеленский, призвавший женщин в военкоматы, "косил" от армии359
Как Минобороны попало в новый скандал с женским призывом353
Отказаться от слотов для SIM-карт в iPhone планирует Apple291
В Кремле заявили, что военное решение конфликта на Донбассе поставит под вопрос государственность Украины285
Когда в Украине начнется новый всплеск распространения коронавируса рассказали в Минздраве272

Досуг

Пультовая охрана: необходимость для вашей безопасности или лишние траты
Пультовая охрана: необходимость для вашей безопасности или лишние траты
Чувства полной безопасности нет даже в том случае, когда человек находится у себя дома. Чтобы решить данную проблему, стоит задуматься об организации пультовой охраны. Услуга включает в себя сразу несколько комплексов систем безопасности.
Сегодня, 19:5661
Особенности выбора лобового стекла для Skoda Octavia
Особенности выбора лобового стекла для Skoda Octavia
Ветровое, или лобовое, стекло – важная часть любого автомобиля. Оно позволяет видеть дорогу, контролировать процесс вождения, соблюдать правила дорожного движения. В его функции входит и защита водителя вместе с пассажирами от ветра,
Сегодня, 17:1175
Гераниол: особенности и сферы использования вещества
Гераниол: особенности и сферы использования вещества
Гераниол – это органическое соединение, представляющее собой светло-желтую или бесцветную жидкость с маслянистой консистенцией. Ученые относят его к спирту, который в естественном состоянии находится в эфирных маслах роз, лемонграсса
Сегодня, 17:0887
Про воздушный компрессор и его особенности
Про воздушный компрессор и его особенности
Уникальное устройство, сжимающее воздух механическим способом – это воздушный компрессор. Имеет широкую сферу применения, начиная от строительной промышленности, быта, заканчивая сферой обслуживания, транспортной промышленностью и химической индустрией.
Сегодня, 17:0669
Витаминная бомба: салаты на все случаи
Витаминная бомба: салаты на все случаи
Салаты – питательная и полезная пища. Приготовленные из свежих или отварных овощей, они отлично утоляют голод и насыщают организм полезными микроэлементами.
Сегодня, 09:1493
Сколько стоит и как выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания бизнеса?
Сколько стоит и как выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания бизнеса?
Сколько стоит и как выбрать банк для рачетно-кассового обслуживания бизнеса?
Сегодня, 09:1293

События

Вирастюк отреагировал на фото женской промежности
Вирастюк отреагировал на фото женской промежности
Народный депутат фракции "Слуга народа" Василий Вирастюк подписал фото женской промежности, опубликованной в Instagram-аккаунте тренера Андрея Стригуна, фразой "вареник с брынзой".
Сегодня, 20:3966
В МОЗ объяснили украинцам, при каких симптомах ковида нужно вызывать скорую помощь
В МОЗ объяснили украинцам, при каких симптомах ковида нужно вызывать скорую помощь
Ряд симптомов во время заболевания коронавирусом могут говорить о том, что вам или вашим родным может потребоваться госпитализация.
Сегодня, 20:2965
Минимальная пенсия в "ДНР" с 1 января станет в 1,5 раза выше, чем в Украине
Минимальная пенсия в "ДНР" с 1 января станет в 1,5 раза выше, чем в Украине
В "ДНР" с 1 января следующего года поднимут пенсии на 20%. Это сделает минимальную пенсию на неподконтрольной территории выше в 1,5 раза, чем в Украине.
Сегодня, 16:55132
В этом году почти 70% украинцев регулярно испытывали стресс
В этом году почти 70% украинцев регулярно испытывали стресс
Более 40% украинцев в этом году часто испытывали стресс. При этом всего 7% из них никогда не были в стрессе. 
Сегодня, 16:5379
Переговоры с Вашингтоном о передаче ему избыточного американского оружия ведет Киев
Переговоры с Вашингтоном о передаче ему избыточного американского оружия ведет Киев
Украина продолжает вести работу с Соединенными Штатами по передаче избыточного американского военного оборудования и вооружения.
Сегодня, 16:3491
Украинские хлебозаводы объявили о риске закрытия производств из-за взлетевших цен на газ
Украинские хлебозаводы объявили о риске закрытия производств из-за взлетевших цен на газ
Украинские хлебозаводы в связи повышенными ценами на газ, а также невозможностью поднять цены на хлеб работают в убыток и предупреждают об остановке производства и перебоях с поставками продукта в регионы Украины. 
Сегодня, 13:41135
7 Днів