Переговоры с Вашингтоном о передаче ему избыточного американского оружия ведет Киев

Украина продолжает вести работу с Соединенными Штатами по передаче избыточного американского военного оборудования и вооружения.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью LB.ua.

"Так называемое избыточное оборонное оборудование, например, готовое и ненужное вооружение, которое Соединенные Штаты могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведем работу", — сказала дипломат.

Посол также добавила, что Украина работает с Соединенными Штатами по нескольким направлениям в рамках предоставления военной помощи. Первая предоставляется американским конгрессом и предусматривается госбюджетом, а вторая, дополнительная, — указом президента.