В этом году почти 70% украинцев регулярно испытывали стресс

Более 40% украинцев в этом году часто испытывали стресс.

При этом всего 7% из них никогда не были в стрессе.

Об этом свидетельствуют результаты итогового годового онлайн-опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, почти 40% украинцев говорят, что удовлетворены своей жизнью, еще 30% – скорее удовлетворены, около 20% – не очень удовлетворены и 11% – недовольны совсем.

Несколько чаще о том, что они удовлетворены жизнью, говорили младшие опрошенные и мужчины.

Также чем выше опрошенные оценивают свой доход, тем успешнее на их взгляд был их год.

В то же время более 40% опрошенных в этом году часто испытывали стресс. Еще 29% – иногда были в стрессе (в сумме 69%), 22% – редко или очень редко и только 7% – никогда. При этом чаще об ощущениях стресса говорили люди с более низкими доходами и женщины.