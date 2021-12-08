В МОЗ объяснили украинцам, при каких симптомах ковида нужно вызывать скорую помощь

Ряд симптомов во время заболевания коронавирусом могут говорить о том, что вам или вашим родным может потребоваться госпитализация.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, такие симптомы, как боль в грудной клетке, одышка в состоянии покоя, сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%, нарушение сознания, свидетельствуют о том, что необходимо вызвать "скорую помощь".

Однако, окончательное решение о необходимости госпитализации примет непосредственно врач после обследования.

"Не откладывайте заботу о здоровье на "после праздников". Консультируйтесь с семейным врачом и следуйте рекомендациям по лечению!", – написала пресс-служба.