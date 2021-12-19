Вирастюк отреагировал на фото женской промежности

Народный депутат фракции "Слуга народа" Василий Вирастюк подписал фото женской промежности, опубликованной в Instagram-аккаунте тренера Андрея Стригуна, фразой "вареник с брынзой".

Соответствующая фотография опубликована в Instagram-аккаунте Андрея Стригуна.

Тренер опубликовал фото девушки, которая подтягивает ноги к голове так, что в фокусе оказывается зона бикини.

"Вареник" с брынзой, - прокомментировал Вирастюк. Далее он уточнил, что хотя "вареник" с брынзой, но на вкус будто с селедкой.

К гастрономической дискуссии присоединился президент Федерации стронгменов Украины Сергей Конюшок и добавил, что "напихать" в "вареник" можно что угодно.

"Среди "Слуг народа" не только Николай Тищенко разбирается в кулинарии. Приятного аппетита", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".



