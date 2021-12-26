В бильярдном клубе в Одессе произошла стрельба

В Одессе вечером во вторник, 29 декабря, в бильярдном клубе на Генуэзской улице мужчины устроили стрельбу.

В результате два человека получили огнестрельные ранения, один из них погиб на месте, второй доставлен в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Полицию вызвала администрация заведения, сообщив о стрельбе в клубе. На месте работали следователи, эксперты-криминалисты и судмедэксперт.

По данным правоохранителей, предполагаемого злоумышленника задержали, оружие изъяли. С подозреваемым проводятся неотложные мероприятия.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.