Вещание попавшего под санкции СНБО телеканала UkrLive начали блокировать провайдеры

После введенных санкций СНБО вещание телеканала UkrLive уже начало блокироваться провайдерами.

Об этом сообщили "Стране" сотрудники телеканала.

Сейчас телеканал UkrLife, который заблокировали новым решением СНБО, продолжает вещать в YouTube.

Сегодня, 28 декабря, Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года, направленных против нескольких телеканалов.

Санкции введены против ООО "Тайм медиа" (это телеканал "Первый независимый", созданный журналистами 112, NewsOne и ZIK). И против ООО "Телепростир" - это принадлежащая нардепу от ОПЗЖ Нестору Шуфричу телекомпания, вещающая под брендом UKRLIVE.