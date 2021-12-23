Уже шесть случаев заражения "Омикроном" выявили в Украине

В Украине по состоянию на 24 декабря выявили шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом говорится в ответе директората Центра общественного здоровья и профилактики заболеваемости Министерства здравоохранения, пишут "Украинские новости".

Так, агентство запросило информацию по обнаружению "Омикрона" в Украине у Совета национальной безопасности и обороны, который давал свои прогнозы по этой ситуации. Однако в дальнейшем запрос был перенаправлен в Минздрав.

Согласно ответу Минздрава, по состоянию на 24 декабря на территории Украины зарегистрировали уже 6 случаев коронавируса, вызванного штаммом "Омикрон".

При этом ведомство не уточняет, заразились ли эти люди в Украине или за границей и в каких регионах выявлены случаи заражения "Омикроном".

Также Минздрав не сообщает, кто эти заразившиеся люди.

В ведомстве напомнили, что первый случай выявления "Омикрона" в Украине зафиксировали 18 декабря у гражданина, который вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.

На данный момент пациент продолжает пребывать на лечении.