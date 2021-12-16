Первый Kyiv City Express "Киев-Васильков" запустила "Укрзализныця"

В столичной агломерации начал курсировать поезд "Киев - Васильков", который преодолевает расстояние за 37 минут. Он стал частью проекта Kyiv City Express.

Об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци".

"Мы начали воплощать этот проект летом - в максимально короткие сроки наладили все необходимые процессы - и уже сегодня жители Василькова наконец-то получили комфортную альтернативу автомобильному транспорту. Мы ожидаем, что в будни пассажиропоток на маршруте будет достигать отметки 5-7 тыс. пассажиров в сутки", - сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам Кубракова, многомиллионной столичной агломерации нужны такие проекты как Kyiv City Express и Киевская обходная дорога для того, чтобы разгрузить дороги от пробок и иметь возможность планировать время путешествия.

В свою очередь глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин напомнил, что за последние 10 лет для пассажиров открыли только экспресс в аэропорт "Борисполь". Несмотря на большую потребность, никаких других проектов реализовано не было.

Для запуска нового маршрута отремонтировали и электрифицировали участок, построили новую пассажирскую платформу в центре города Васильков (станция "Васильков-2"). Ранее пригородные поезда из столицы прибывали на станцию ​​"Васильков-1", которая находится в поселке Калиновка, в 10 км от Василькова.

Ежедневно по маршруту "Киев - Васильков" будет выполняться 18 рейсов.