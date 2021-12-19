Из каких стран в Украину попал "Омикрон" рассказали в Минздраве

По состоянию на вторник, 28 декабря, в Украине выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусом штамма "Омикрон".

Трое из них привезли "Омикрон" в Украину из Германии, Польши и ОАЭ.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Первый случай подтвердили 18 декабря в Главной референс-лаборатории Центра общественного здоровья с помощью секвенатора. Пять новых – в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского. Таким образом, в общей сложности было выявлено шесть случаев заболевания штаммом "Омикрон", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, два случая заражения "Омикроном" обнаружили у жителей Киева, еще два – у жителей Киевской области, по одному – во Львове и Днепре.

Среди больных две женщины и четверо мужчин. Три человека вернулись из-за границы (Германия, Польша и Объединенные Арабские Эмираты).

Первый пациент перенес болезнь легко и получил отрицательный результат тестирования.

В настоящее время идет эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц. Для минимизации рисков инфицирования новым штаммом Министерство здравоохранения советует воздержаться от поездок в страны, где распространен коронавирус штамма "Омикрон".