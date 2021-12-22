Холостяком после 10-летнего бракоразводного процесса стал Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер пережил самый долгий в истории Голливуда процесс развода и спустя 10 лет стал холостяком.

Точка в деле о разводе с матерью его четверых детей Марией Шрайвер была поставлена во вторник, 28 декабря, утром в Верховном суде Лос-Анджелеса, передает TMZ.

По данным издания, развод затянулся на 10 лет из-за отсутствия сложного урегулирования имущественных отношений. У пары не было брачного договора, а нажитое семьей имущество оценивалось примерно в 400 миллионов долларов. Источник заявляет, что все в значительной степени разделили пополам - по 200 миллионов.