Массово отключать жителям электричество накануне Нового года передумали в Киеве

После того, как ДТЭК "Киевские региональные электросети" анонсировала массовые отключения электричества накануне Нового года, Минэнерго назначило проверки.

А сама компания уже объявила, что плановые ремонты электросетей в Киеве и области будут перенесены и свет в период праздников отключать не будут.

"Мы корректируем график плановых работ на период с 29 декабря по 10 января: плановые работы по усилению инфраструктуры сетей не будут проводиться – свет для этого не будет отключаться", - сообщила пресс-служба ДТЭК.

При этом оператор указал, что аварийные бригады продолжат работать в круглосуточном режиме для устранения возможных неполадок.

Как сообщила в Facebook пресс-служба Министерства энергетики Украины, 29 декабря во время селекторного совещания большинство операторов систем распределения (ОСР) подтвердили изменение графиков плановых ремонтов электросетей. Также операторы снизят их количество в отопительный сезон и будут обеспечивать альтернативное электроснабжение для потребителей.

"Государственная инспекция энергетического надзора по доверенности Минэнерго проведет проверки деятельности операторов системы распределения на соответствие требованиям раздела V Кодекса системы распределения. В частности, по продолжительности отключений потребителей от электроснабжения в результате плановых ремонтов электроустановок и электрических сетей в отопительный период", - сообщили в ведомстве.