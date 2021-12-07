Байден в четверг проведет телефонный разговор с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведет телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным уже завтра, 30 декабря.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Совета Национальной безопасности США.

Указано, что Байден проведет телефонный разговор для того, "чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией".

Представитель администрации рассказала, что данный звонок был запрошен Путиным, и Байден принял его, потому что "он считает, что когда дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидер-лидер".

"Администрация Байдена продолжает вести широкую дипломатию с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируя и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной. Президент Байден разговаривал с лидерами по всей Европе, и официальные лица администрации Байдена на многосторонней основе взаимодействовали с (Организацией Североатлантического договора), (Европейским союзом) и (Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе). Они также провели многочисленные консультации со своими коллегами, в том числе из стран восточного фланга на двусторонней основе", - сказала пресс-секретарь.

Байден планирует сделать предварительный просмотр предстоящих двусторонних переговоров между США и Россией, которые состоятся 10 января и обсудить встречи Россия-НАТО и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые запланированы на 12 и 13 января.