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События Вчера, 22:1353
Ким Чен Ын похудел до неузнаваемости

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын принял участие в собрании Трудовой партии Кореи (ТПК).

При этом СМИ обратили внимание на то, как необычайно постройнел политик.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Как отмечает газета, 28 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии, сделанные в ходе упомянутого партийного заседания. На нем представители ТПК обсудили реализацию политики партии в 2021 году, а также стратегию развития в условиях экономического кризиса на следующий год.

При этом на появившихся кадрах видно, что 37-летиний северокорейский лидер стал выглядеть стройнее, чем когда-либо за все десять лет своего пребывания во главе государства.

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