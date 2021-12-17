 

Почему украинские полицейские готовятся к "тихой забастовке"

События Вчера, 22:1462
Почему украинские полицейские готовятся к "тихой забастовке"

В новом 2022 году украинские полицейские могут начать "тихую забастовку" из-за постоянных невыплат ковидных надбавок и премий.

Напомним, что правительство обещало выплачивать полицейским надбавки за работу в условиях угрозы заражения коронавирусом еще в самом начале эпидемии. В 2020 году Кабмин выделил МВД на эти цели 2,7 миллиарда гривен. А в 2021 году МВД на ковидные надбавки выделили 800 миллионов. 

Однако большинство полицейских обещанные ковидные надбавки видели лишь в начале 2021 года. Особенно это касается рядового и среднего командного состава Нацполиции. Речь идет о почти 50-процентной надбавке к зарплатам полицейских. Учитывая, что средний размер зарплат украинских копов даже по украинским меркам находится, мягко говоря, не на высоком уровне, от 10 до 14 тысяч гривен, что ниже средней зарплаты по стране, то ежемесячные премии и надбавки позволяют хоть как-то удерживаться на плаву.

Интересно, что, по словам полицейских, с которыми пообщалась "Страна", несмотря на хронические невыплаты обещанной надбавки, они продолжают каждый месяц сдавать ведомости о рабочем времени во время эпидемии.

"Мы каждый месяц сдаём ведомости по ковиду: кто работает и сколько во время эпидемии. Полагается доплачивать примерно 50% от зарплаты. Рассчитались с нами по этим выплатам за январь и половину февраля 2021 года. Остальных выплат нет, но подавать продолжаем", - пояснил один из сотрудников полиции.

Кроме ковидных надбавок, полицейские не получили и ожидаемой ими перед Новым годом так называемой тринадцатой зарплаты - ежегодной доплаты на оздоровление и за особые условия труда.  

"Каждый год нам положена тринадцатая зарплата, типа на оздоровление, плюс отпускные нам тоже положены. Обычно к Новому году мы получали не меньше двойных зарплат, я 10 лет в структуре. Каждый год платили даже во время Майдана. Однако в этом году абсолютно все сотрудники МВД, кроме министров и больших начальников, естественно, получили к Новому году чистую зарплату от 11 до 14 тысяч гривен. Некоторые получили надбавки до 1000 гривен ещё - и всё. То есть ни тринадцатой зарплаты, ни ковидных никто не получил", - сказал "Стране" один из полицейских.

То есть основная масса полицейских Украины и их семей остались на бобах перед новогодними праздниками. Некоторые полицейские все же пытаются выяснить причину невыплаты им премий и надбавок.

"Обратился в бухгалтерию, там мне с недовольными лицами заявили, что надбавки по ковиду и оздоровительные не являются обязательными выплатами. Мол, их начисляют по распоряжению начальства, как и ежемесячные премии. И вообще, дескать, денег нет, а вы держитесь там. Но у нас в управе все знают, что начальство уровнем от начальника отдела и выше, а также начальник ГУНП и все его замы ежемесячно получают все надбавки. А премии им начисляют по 100 процентов от оклада. Фактически все начальники получают двойные зарплаты плюс положенные надбавки. Не отстают и в финансовых отделах ГУНП, все их сотрудники получают зарплаты в разы выше, чем простые опера и следаки", - рассказал "Стране" майор полиции Владимир К.

Особенно возмущает полицейских то, что в смежных ведомствах, прокуратуре и СБУ, задержек зарплат, премий и надбавок нет.

"На полицию денег нет, а прокурорские и контора (СБУ – Ред.) получают все положенное и даже больше. То есть получается, что на них деньги есть, а нас можно игнорировать. Может, прокурорские и конторские сами будут на митингах порядок охранять и получать по каске кирпичом на массовых беспорядках?" - возмущается капитан полиции Андрей Ю.

Отчаявшись ждать премий и надбавок, полицейские в своих специализированных телеграмм–чатах открыто говорят о подготовке к стачке. Некоторые полицейские уже начали саботировать службу, приступив к "тихой забастовке". Она заключается в игнорировании бытовых правонарушений и нарушений ПДД, которые не окончились смертями участников.

"Говорят, что в ряде областей патрульные уже начали "тихий протест". Ездят только на экстренные вызовы и игнорят несмертельные нарушения на дорогах. Многие мои коллеги в нашем управлении готовы присоединиться к протесту. Если мы это сделаем, то тысячи дел зависнут, а на вызовы никто не приедет. Это может произойти, если нам так и не выплатят положенного. Рисковать собой за гроши, болеть на ногах ковидом, да и просто работать в сумасшедшем графике - а это обычное дело в полиции - никто не собирается. Пусть Зеленский с Монастырским сами стоят в оцеплении на Банковой, когда очередные беспорядки начнутся", - сказал старший лейтенант полиции П. из Николаевской области.

Если учитывать, что средняя "голая" зарплата украинского полицейского составляет около 10–11 тысяч гривен, речь идет о ковидных надбавках от 4,5 до 5 тысяч гривен. Примерно столько же обычно в полиции "весила" средняя премия. То есть со всеми прибавками и премиями ежемесячно украинские полицейские должны в теории получать от 18 до 22 тысяч гривен.

Вопрос о повышении зарплат полицейским был основным в начале реформы МВД в 2015 году: украинским "копам" обещали ее подтянуть до тысячи долларов в месяц. Однако обещания выполнены не были.

К слову, в украинской полиции премии давно стали своеобразным кнутом и пряником: начальство начисляет себе по 100% премиальных. Как бы за особые заслуги. Далее премии распределяются, уменьшаясь в зависимости от уровня приближенности к начальству. Рядовым часто достаются премии в размере 20–30% от оклада. Но в 2021 году большинство украинских копов остались и без этих денег, более десяти месяцев получая лишь "голую" зарплату.

В итоге, по информации "Страны", в Нацполиции начался настоящий кадровый голод – не хватает более четверти штатного состава.

К слову, в реестре электронных петиций к президенту Украины есть требование повысить зарплаты полицейским. На момент написания материала петицию подписали 20 526 человек из 25 тысяч требуемых к принятию на рассмотрение.

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Теги: news, новости, Украина, Полиция, 7dniv, 7dnivinfo  
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