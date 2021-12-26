В 2022 безработные украинцы смогут получить беспроцентный кредит на открытие бизнеса

Начиная со следующего года в Украине безработные малообеспеченные люди смогут получить беспроцентный кредит для открытия собственного бизнеса.

Вернуть деньги нужно будет через три года предпринимательской деятельности, а при выполнении некоторых условий можно будет не возвращать их вовсе.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

С 1 января следующего года безработные малообеспеченные украинцы смогут получить финансовую помощь от государства для начала собственного бизнеса. Для реализации этой программы в принятом Верховной Радой госбюджете предусмотрено около 100 млн. грн.

"Беспроцентная финансовая помощь в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн) сможет использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов. Через три года предпринимательской деятельности помощь придется вернуть", - сказано в сообщении.

Кроме того, возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. А если предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству будет не нужно.

"Для получения финансовой помощи следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-плане будущего дела", - объяснили в ведомстве.

Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, они же будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по ведению бизнеса.