 

Что происходит на Донбассе после возврата Украины к перемирию

События Сегодня, 13:3181
Что происходит на Донбассе после возврата Украины к перемирию

Прошла неделя с тех пор, как Украина вернулась к режиму прекращения огня, который был утвержден более года назад - летом 2020 года. 

И, как по волшебству, обстрелов на Донбассе стало существенно меньше. 

Вся эта ситуация очень четко увязана с российско-американскими переговорами, очередной раунд которых состоится сегодня.

Путин в четверг опять созвонится с Байденом, и оба президента смогут зафиксировать, что на Донбассе с момента их последнего разговора стало тише. И можно переходить к каким-то другим шагам по исполнению Минских соглашений. 

Что изменилось за последнюю неделю в зоне боевых действий - разбиралась "Страна"

Обстрелы упали на 35%

По данным последнего отчета ОБСЕ, за неделю с 21 по 28 декабря количество нарушений на Донбассе уменьшилось.

Если средний показатель за 30 дней составлял почти 400 нарушений в сутки, то в недельном разрезе он упал примерно до 250. То есть снижение произошло где-то на 35%. 

При этом уменьшение обстрелов за неделю перемирия было неравномерным. В разные периоды их даже становилось больше. 

ОБСЕ приводит данные за пять дней с 23 по 27 декабря - когда Киев уже объявил о перемирии. За это время на Донетчине зафиксировали 689 нарушений, хотя за предыдущую пятидневку их было только 173. 

Но в другие дни число нарушений падало до минимума - например, до 7 по Донецкой области. За счет чего и был достигнут общий результат с понижением числа обстрелов. 

При этом в Украине и "республиках" Донбасса данных о нарушениях оказалось еще меньше, чем у наблюдателей ОБСЕ.

Что говорят в Украине 

Сводки ООС после заявлений Офиса президента продолжили выходить в том же виде, что и раньше.

Традиционно звучит обвинение противника в обстрелах, а затем дежурная фраза: "Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы".

При этом нигде не говорится, что ответный огонь открывался, согласно условиям перемирия, по согласованию с командованием ВСУ в Киеве. 

Средние цифры ежедневных нарушений, которые вменяют "республикам" - 3-5 в сутки. Это немного, но сообщается о раненых украинских солдатах. 

28 декабря украинская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала провести экстренное заседание. Причина - сообщение ВСУ от 23 декабря о трех нарушениях огня со стороны "российских наемников".

Но понимания эта инициатива не встретила, и следующая встреча в рамках "Минска" состоится уже 26 января. 

Конечно, созывать ТКГ через пять дней после зафиксированных нарушений - было несколько странно. Но, видимо, Киеву хотелось показать, что он изо всех сил модерирует процесс возврата в перемирие. А срывает его исключительно вторая сторона. 

"Республики": обстрелов стало меньше

"ДНР" на следующий день после обещаний Ермака о возврате к перемирию заявила о ранении мирного жителя в поселке Александровка. Его ранило минным осколком.

При этом важно отметить, что в последующие дни в Донецке фиксировали максимум по одному нарушению от Украины в сутки. То есть речь идет о снижении интенсивности обстрелов. 

В Луганске же заявили, что с 22 по 29 декабря Украина вообще не нарушала перемирия.

"ЛНР за период с даты проведения заседания Контактной группы 22.12.2021 не фиксировались обстрелы со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины, так в Луганске называют ВСУ - Ред.)", - говорится в сообщении "МИД ЛНР". 

Аналогично не было нарушений и по данным на 30-е декабря, заявили в Луганске. 

Каковы итоги первой недели перемирия?

Итак, мы видим, что после заявления Украины о возврате к режиму тишины, обстрелов действительно стало меньше.

Самая низкая интенсивность - в Луганской области, отдельные эксцессы происходят в Донецкой, но и там идет снижение. Что произошло?

Как мы помним, на заседании ТКГ 22 декабря Украина заявила о возврате в режим тишины, который был подписан еще летом 2020 года. 

Киев подавал это как общую договоренность всех сторон конфликта. Но "республики" это опровергли. Они заявили, что и не выходили из того перемирия. А договариваться готовы только об ужесточении мониторинга нарушений. В том числе - посредством прямых контактов между противоборствующими сторонами прямо во время боя. 

Однако Украина этих предложений обсуждать не стала, а ограничилась заявлением, что возвращается к "старому" перемирию. Из которого сама же и вышла этой осенью, разрешив любому командиру открывать ответный огонь без согласования с вышестоящим начальством (что является краеугольным камнем тех договоренностей).

Теперь Киев обязался вернуться к этой норме. Пока неизвестно, какие конкретно приказы отдавались армии по этому поводу. Но мы видим, что обстрелы и правда "прикрутили". И это значит, что решающее слово в этом вопросе всегда было за Украиной - хоть она и обвиняет в нарушениях только своих оппонентов. 

Шаг навстречу миру Киев сделал после того, как Запад реанимировал тему Минских соглашений, а с Зеленским имели разговор Байден, Макрон и Шольц.

Судя по всему, снижение накала на Донбассе - это необходимый фон для переговоров американцев и НАТО с Россией. Вашингтон показывает Москве, что может эффективно влиять на Киев и вернуть его на путь деэскалации. 

Сегодня, кстати, состоятся очередные переговоры Путина и Байдена, и одной из тем станет дипломатическое решение вопроса Донбасса. Затем хозяин Белого дома позвонит Зеленскому. После чего можно ждать новых активностей Киева на минском треке. 

То есть, судя по всему, конкретные решения принимаются между россиянами и американцами. Потом необходимые шаги доносятся до Киева. Это можно судить по тому, как были отброшены "10 шагов", которые написал Офис президента в начале декабря. 

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Теги: news, новости, Украина, Донбасс, перемирие, 7dniv, 7dnivinfo  
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