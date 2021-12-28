Что происходит с водой в Крыму и почему ее запасы резко выросли

Под конец года в Крыму заявили о рекордных запасах пресной воды в водохранилищах, которых, по разным оценкам, хватит на срок до двух лет.

То есть проблема водоснабжения полуострова на относительно долгие сроки решена. И это дает российскому руководству время подумать - как обеспечить Крым пресной водой уже вне зависимости от погоды.

Разбирались, что сейчас происходит с решением водной проблемы Крымского полуострова.

Воды в четыре раза больше

Под конец года в Крыму звучат заявления, что запасов пресной воды там хватит как минимум на год, но звучат и более оптимистичные оценки.

По данным местного Гидрометцентра, в конце декабря в водохранилищах накопилось более 126 млн куб. м пресной воды. Это в четыре раза больше, чем год назад, когда в водохранилищах было 31,3 млн кубометров.

Глава Крыма Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции сообщил, что в трех водохранилищах Симферополя накоплено 35 миллионов кубометров воды, а год назад было 7.

В Ялте заявили, что обильные осадки этой осенью и зимой обеспечили город водой на весь 2022 год.

Летом российские власти выдали еще более оптимистичный прогноз, заявив, что в водохранилищах на полуострове уже есть двухгодовой запас воды.

Объясняют это обильными осадками, которые в этом году напитали почву и наполнили водохранилища, а также дополнительными мерами. Например, для нужд Симферополя начали брать воду из подземных источников, построили новые водоводы.

И планируется еще много всяких мероприятий.

Какие меры предпринимают в Крыму

В планах - построить еще одно водохранилище под Симферополем на 15 млн кубов воды. С февраля обещают запустить Бештерек-Зуйский водовод, который будет подавать в Симферополь дополнительно по 22 тысячи кубометров каждые сутки.

Его обещали включить еще осенью, но из-за слишком мутной воды пришлось устанавливать дополнительную систему фильтрации.

От Северо-Крымского канала строят 150-километровый закрытый канал (тракт водоподачи), куда будут направлять ресурсы из нескольких водозаборов.

Вода по этому тракту будет поступать в Феодосию и Керчь через очистные сооружения. Учитывая, что строительство будет идти по новым технологиям, потери воды будут минимальными. Также проектировщики говорят, что качество будет лучше.

Достроят этот канал во второй половине 2023 года, выделено на него 20 миллиардов рублей.

В районе Алушты собираются построить водохранилище, чтобы вода с гор не уходила в море, а накапливалась для нужд населения. Также Алушту хотят подпитать источником над "Артеком", откуда еще нужно проложить трубопровод за 800 миллионов рублей.

По Ялте в планах построить водосбросы от Массандровского водопада и Учан-Су к местным водохранилищам.

А вот по использованию воды из-под дна Азовского моря, пока не ясно, поскольку еще не готовы результаты по качеству этой воды. Ранее сообщалось, что такую воду могут использовать для мелиорации.

Нет ясности пока и по строительству опреснительной станции. От нее пока не отказываются, но еще не решили будут ли ее строить вообще.

Но очевидно, что ситуация улучшилась. Особенно по питьевой воде. В то же время пока непонятно, как будут решать вопрос по аграриям, которые являются главными пострадавшими от водной блокады со стороны Украины. Пока кардинального решения этой проблемы нет, хотя в Москве все чаще говорят, что с мелиорацией "разберутся" после извлечения залежей пресной воды со дна Азовского моря.