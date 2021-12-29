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События Вчера, 20:3882
Что приняли на последнем в этом году заседании СНБО

В четверг, 30 декабря, состоялось заседание СНБО, которое перенесли со среды из-за расширения списка вопросов, которые будут рассматривать.

Решение собрать заседание СНБО перед Новым годом принял президент Владимир Зеленский. Повестка заседания до брифинга была неизвестна.

Напомним, что накануне этого заседания Зеленский ввел санкции против телеканалов "Первый независимый" и UkrLife, входящих в орбиту "Оппозиционной платформы - за жизнь". В своем указе президент сослался на решение Совбеза от 28 декабря, которого, судя по всему, не было в природе. 

СМИ рассказывали, что основными темами 30 декабря могут стать вопросы ВСУ, коронавируса и состояние дел в энергетике. 

Ранее адвокат Петра Порошенко не исключил, что на заседании могут ввести санкции против экс-президента, которого подозревают в государственной измене и финансировании терроризма из-за торговли углем с "ДНР" и "ЛНР". 

По крайней мере, именно за это в свое время ввели санкции против нардепов Тараса Козака и Виктора Медведчука. 

"Страна" следит за тем, что происходит сегодня на Совбезе. Материал обновляется. 

Прямая трансляция брифинга по итогам СНБО

19:27 Брифинг завершился.  

19:23 "Есть небольшое увеличение российских войск на границе, но оно не является для нас критичным", - Данилов снова акцентирует, что никакого вторжения в Украину РФ сейчас не готовит.

Также он заявил, что Россия вообще не готова сейчас к наступлению на Украину.

"Отдыхайте, спокойно празднуйте Новый год", - сказал Данилов.

19:18 На вопрос о том, обсуждалось ли введение санкций в отношении Порошенко, Данилов ответил, что "СНБО работает только с документами и если они будут направлены в аппарат СНБО от тех институций, которые имеют на это право (их 5) вопросы будут обязательно рассмотрены".

19:16 Энергетическую ситуацию в стране он назвал контролируемой и стабильной, однако отметил, что страна нуждается в закупке угля. И сегодня соответствующий вопрос взял лично на свой контроль СНБО и президент Зеленский. 

Не слишком сочетающиеся между собой заявления. Особенно в свете информации о том, что на ТЭС заканчивается уголь.

19:13 В последнее время произошли некоторые провокации. Во Львове произошла ситуация, когда горловчанин кидал "смесь" в сторону учреждения, которое имеет отношение к РФ. Данилов сказал, что сотрудники СБУ быстро отработали этот вопрос. Человека задержали, ситуацию расследуют. Такие вещи периодически случаются, в данных момент других дестабилизирующих фактов нет. 

19:11 О ситуации на границе с РФ и эскалации: "Если для определенной части западного общества это было новостью, что у нас продолжается война и агрессия, то для нас это вещи ежедневные... Да, есть определенное увеличение числа военных, но мы четко отслеживаем всё, что происходит в 200 и 400 километрах от нашей границы", - сказал Данилов.  

Он также добавил, что РФ может воспользоваться этим. "Наша задача этого не допустить", - добавил он. 

19:05 Данилов прокомментировал новые санкции против телеканалов.

По словам секретаря СНБО, заседание по каналам проводилось путем письменного голосования, которое проходило на протяжении трех недель.

То есть собственно никакого заседания по санкциям против журналистов не было.

19:03 Данилов пояснил ситуацию по предприятию "Мотор Сич", которое занимается разработкой и производством авиационных газотурбинных двигателей для самолётов. Он сказал, что будут разбираться, являются ли китайцы законными покупателями акций и какие были инвестиции.

19:02 Совбез рассматривает синхронизацию санкций с партнерами (видимо, речь о США), которые вводят их против граждан Украины.

То есть, если американцы введут, то Киев сделает это автоматически.

19:01 До 25 мая СНБО на своём заседании внесёт в реестр первых олигархов - согласно недавно принятому закону.

19:00 Также на СНБО говорили о штамме "Омикрон" и вакцинации. По прогнозам, в феврале эта разновидность станет основной в Украине.

18:59 Шмыгаль внес на СНБО санкции против крымчан, россиян и иностранцев, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

"Вводятся санкции против тех, кто совершает неправомерные поступки против наших сограждан в Крыму, а также иностранцев, в частности тех, кто принимал участие в строительстве Керченского моста", - сказал Данилов.

18:58 Также рассматривались вопросы о том, как будут западные партнеры реагировать на обострение ситуации вокруг Украины. Главы СБУ и МВД докладывали о дестабилизации внутри страны. Деталей Данилов не привел.

18:57 Рассматривался план обороны страны и закон о национальном сопротивлении, который начнет работать с 1 января.

Глава СБУ Иван Баканов докладывал относительно изменений персональных ограничительных мер. Речь шла о четырех людях, в отношении которых были уточненные данные. Речь шла о женщинах, которые поменяли фамилии, выйдя замуж.

18:54 С опозданием на полтора часа начался брифинг Алексея Данилова по результатам заседания СНБО 30.12.2021. Был рассмотрен 21 вопрос. В том числе о противодействии внутренним и внешним угрозам и мерам по безопасности страны. 

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Теги: news, Новости, Украина, Данилов, СНБО, 7dniv, 7dnivinfo  
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