Из больницы после заражения штаммом коронавируса "омикрон" выписался Патриарх Варфоломей

У Вселенского патриарха Варфоломея диагностировали заражение штаммом коронавируса "омикрон".

Об этом сообщается в Фейсбуке Константинопольской патриархии.

Коронавирус у клирика выявили неделей ранее, после чего он лег в частную Американскую больницу Стамбула. Днем в четверг, 30 декабря, Вселенского патриарха выписали из клиники, где он находился под медицинским наблюдением последние шесть дней.

Он останется в изоляции еще несколько дней в патриаршей резиденции в Тарабье, прежде чем вернуться в Фанар на празднование Крещения.

Накануне выписки, в среду вечером министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа осведомился о состоянии здоровья Варфоломея и заверил его, что услуги министерства всегда будут в его распоряжении.