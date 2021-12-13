Натуральные вина с 1 января будут продаваться в Украине без акцизных марок

В Украине с 1 января вступает в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Об этом сообщает официальный портал Верховной Рады Украины.

"Законом предусмотрено расширение перечня товаров, не подлежащих маркировке марками акцизного налога, тестовыми образцами алкогольных напитков и винами натуральными без добавления спирта, крепость которых не превышает 15%", - говорится в сообщении.

Законом также сокращен срок получения марок акцизного налога для импортированных подакцизных товаров с 5 до 3 дней.

Также закон с целью улучшения контроля за производством этилового спирта предусматривает разработку отдельного порядка, устанавливающего требования к пломбированию оборудования, спиртовым коммуникациям и приборам учета спирта и продукции, для производства которой используется полученный спирт этиловый (в том числе расходомеров-счетчиков).

Все места производства спирта этилового, подлежащие пломбированию, должны быть оборудованы системами видеонаблюдения.