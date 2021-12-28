Доходы украинцев за год увеличились почти на 7%

Личный располагаемый доход украинца в третьем квартале 2021 года составил 23 325 грн в расчете на одного человека, за этот период сбережения украинцев увеличились на 9,4 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Располагаемый доход, то есть доход с вычетом всех налогов, в третьем квартале составил 23 325 гривен на одного человека. Располагаемые доходы украинцев в выросли на 6,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Рост ускорился по сравнению со вторым (5,6%) и первым кварталом (1,0%).

Доходы населения, по данным Госстата, в третьем квартале текущего года составили 1 221,8 млрд гривен, а расходы – 1 212,4 млрд гривен.

Зарплата составляет 45,8% в структуре доходов украинцев, социальные выплаты - 29,3%, смешанный доход - 22,7%, доход, полученный от собственности, - 2,2%.