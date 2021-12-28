Первое заявление после перевода из госпиталя в тюрьму сделал Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого перевели из госпиталя в Руставскую тюрьму, призвал сторонников не беспокоиться о нем.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Что бы они не делали, я их совсем не боюсь. Наоборот, растет моя радость в борьбе и вера в победу. Не беспокойтесь обо мне! Теперь главное единство и подготовка к решительной атаке. Скоро наступит время этой атаки. Что касается меня, то я скоро восстановлю козыри, полученные от "реабилитации" в Гори и буду иметь еще больше энергии, но я все равно испытываю смелость и оптимизм", - написал бывший президент Грузии.