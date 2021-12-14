Беспредельные санкции СНБО против украинских граждан американской практикой объяснил Милованов

Советник главы Офиса президента и экс-министр экономики Тимофей Милованов дал интервью журналистке Диане Панченко.

Среди прочего собеседники обсудили санкции СНБО. Кроме того, Милованов полностью ушел от вопроса про политику внешнего управления Украиной Западом.

На вопрос, как вводимые без суда и следствия санкции СНБО влияют на инвестиционный климат Украины, Милованов пустился в рассуждения о том, что такова мировая практика, приводя в пример США. Хотя известно, что американцы против своих граждан санкции не вводят:

"В США тоже так. Если я в своей налоговый декларации не открою какие-то вещи [то будут проблемы]… Точно так же, когда вы визу получаете в США, вам могут отказать, не объясняя причин. По крайней мере, здесь есть хотя бы пресс-конференция. Выйдут и расскажут. В США вы об этом не узнаете", - сказал Милованов.

Отметим, что это не правда. "Страна" уже подробно анализировала, чем отличаются американские санкции от украинских.

Также журналистка спросила о внешнем управлении Украиной с помощью посольств США и других западных стран. В частности, Панченко спросила у Милованова, не является ли отстаивание высокооплачиваемых набсоветов крупных госкомпаний формой влияния Запада на страну.

В ответ экс-министр заявил, что вопрос является политизированным, и в него вводится российский нарратив об агентах влияния:

"Эти вопросы - это российская повестка, которая пытается подорвать субъектность Украины как независимого суверенного государства. И ни посольство США, ни посольство России не определяет, кого Украина назначает на какие-либо позиции, а закон. А вокруг этого закона идет борьба", - сказал Милованов, отказавшись по сути отвечать на вопрос о внешнем управлении.