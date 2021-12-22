В Одессе молодая мама заставила маленького сына хлебнуть водки

В Одессе молодая мама обманом заставила своего маленького сына хлебнуть водки. Процесс женщина записывала на видео, вероятно, считая его комичным.

Сначала малыш 3-4 лет наотрез отказывался выпить предложенное и отодвигал от себя наполненный спиртным детский стаканчик. Но мама была настойчива. Она убеждала сына, что предлагает ему сок.

"Там сок, говорю тебе пей", - настаивала молодая мать.

"Там водка, я не хочу", - отвечал малыш.

"Пей, я тебе сказала, а если я размешаю соком, будешь пить?" - схитрила женщина.

Ребенок согласился на такое предложение. Тогда мама налила в водку немного сока и снова придвинула стакан ребенку. Мальчик взял его в руки и на всякий случай уточнил: "Это не водка?".

"Не, не, не, там сок", - заверила мама.

Тогда малыш стукнул свой стакан о мамин и доверчиво отхлебнул.

Когда он уже начал пить мама закричала: "Стой, стой". Мальчик скривился, выплюнул водку с соком и заплакал под мамин возглас "Б@яяя". Женщина засмеялась, находя случившееся смешным.