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События Сегодня, 18:5362
Надбавку на газ для производителей еды ограничил Кабмин

Кабинет министров ограничил предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, который используют производители социальных продуктов.

Максимальная прибавка до 30 апреля составит 24%. Об этом идет речь в постановлении правительства от 30 декабря 2021 года № 1435.

Действие этого документа распространяется на предприятия, основным видом деятельности которых является такое производство:

  • Мука пшеничная высшего сорта
  • Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке)
  • Хлеб ржано-пшеничный
  • Яйца куриные категории С1
  • Птица (тушка куриная)

Согласно документу, торговая надбавка за поставки природного газа собственной добычи для удовлетворения социальных потребностей производителей продуктов устанавливается на уровне не выше 1 процента.

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