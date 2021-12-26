Надбавку на газ для производителей еды ограничил Кабмин

Кабинет министров ограничил предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, который используют производители социальных продуктов.

Максимальная прибавка до 30 апреля составит 24%. Об этом идет речь в постановлении правительства от 30 декабря 2021 года № 1435.

Действие этого документа распространяется на предприятия, основным видом деятельности которых является такое производство:

Мука пшеничная высшего сорта

Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке)

Хлеб ржано-пшеничный

Яйца куриные категории С1

Птица (тушка куриная)

Согласно документу, торговая надбавка за поставки природного газа собственной добычи для удовлетворения социальных потребностей производителей продуктов устанавливается на уровне не выше 1 процента.