Надбавку на газ для производителей еды ограничил Кабмин

Кабинет министров ограничил предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, который используют производители социальных продуктов.
Максимальная прибавка до 30 апреля составит 24%. Об этом идет речь в постановлении правительства от 30 декабря 2021 года № 1435.
Действие этого документа распространяется на предприятия, основным видом деятельности которых является такое производство:
- Мука пшеничная высшего сорта
- Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке)
- Хлеб ржано-пшеничный
- Яйца куриные категории С1
- Птица (тушка куриная)
Согласно документу, торговая надбавка за поставки природного газа собственной добычи для удовлетворения социальных потребностей производителей продуктов устанавливается на уровне не выше 1 процента.