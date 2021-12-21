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События Сегодня, 19:1759
Кабмин ввел госрегулирование цен на подсолнечное масло и батон

Хлеб-батон и подсолнечное масло попало в перечень продуктов, подорожание которых субъекты хозяйствования должны декларировать заранее.

Также ограничена наценка на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1432 от 30 декабря, опубликованном на Правительственном портале.

Такое регулирование было введено в период действия карантина, вызванного пандемией COVID-19. Принятое постановление правительства вносит изменения в решение от 22 апреля 2020 г. № 341 и от 9 декабря 2020 г. № 1236, согласно которому обязательному декларированию роста цен на продукты питания подлежат товары, обладающие существенной социальной значимостью.

К таким продуктам относятся: крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта и вермишель из нее, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца куриные категории С1, тушка куриная, вода минеральная негазированная и масло сливочное жирностью 7 %.

Теперь же в этот список добавили батон и масло подсолнечное.

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