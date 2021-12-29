Нового директора ГБР назначил Зеленский

В пятницу, 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил директором Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.

"Назначить Сухачева Алексея Александровича Директором Государственного бюро расследований сроком пять лет", - сказано в указе.

Алексей Сухачев - доктор юридических наук и заслуженный юрист. В 2000 году он начал военную службу в в органах государственной безопасности, где со времен стал заместителем начальника Главного управления Центрального управления СБ Украины. Затем работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины, проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.