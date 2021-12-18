Синоптик рассказала о погоде 1 января

Утром и днем 1 января влажная воздушная масса будет двигаться на восток, постепенно охватив все центральные районы, юг и восток Украины, а в западных и северных областях после обеда прекратятся осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в течение дня дождь смешается с мокрым снегом, а также ожидается сильный ветер на северо-западном направлении, до штормовых порывах, который накроет большую часть Украины в первый день 2022 года.

В первое утром 2022 года в восточных регионах ожидается от 1 градуса мороза до 3 тепла. Кроме того, в Полтавской области, Запорожье, в Днепре с районами -2-7 градусов, в западных районах +2+5 градусов.

Днем 1 января ожидается +2 +6 градусов, на Западе и Юге до +8 градусов, в восточных регионах около нуля.

"В Киеве на Новый год уже припасайте праздничные зонтики - идет дождь, днем 1 января осадки ослабят", - сообщает Наталья.

Кроме того, по прогнозу синоптика, ожидается сильный ветер, который ворвется в Новый год с бурными порывами, до 15 метров в секунду.

"Это много всего. Так что, несмотря на высокие градусы, одевайтесь теплее, хоть шарф и что-то на голове не забудьте. Лучше раздавить волосы, чем встречать позднее Рождество с той же шалью на горле и грустными глазами под одеялом", - написала Диденко.

Температура воздуха в Киеве в Новый год составит около +2 градусов, днем 1 января воздух нагреется до +5 градусов.

"Может кто не ожидал увидеть дождь, покачаться и убежать от сильного ветра, удивляться такой теплой погоде", написала Наталья Диденко.