Как избавиться от "вертолетов" после обильных алкогольных возлияний. Алгоритм

Российский эксперт по зависимостям Марат Сараев назвал способы справиться с алкогольным отравлением, вследствие которого появляется эффект "вертолет".

Его слова приводит сайт радиостанции "Говорит Москва".

"Вертолеты" появляются после приема определенной дозы алкоголя, из-за чего нарушается функционирование мозжечка. При закрытии глаз ему перестает хватать данных для ориентации в пространстве, и он начинает передавать "битые" данные в кору головного мозга. Это явление, собственно, и воспринимается как головокружение, или "вертолеты".

Сараев привел следующий алгоритм действий:

искусственно эвакуировать из желудка остатки алкоголя и пищи, вызвав рвоту;

выпить большое количество негазированной воды комнатной температуры - не менее литра;

эвакуировать содержимое желудка ещё раз, таким образом прочистив его;

измерить артериальное давление, если оно пониженное - выпить сладкий чёрный чай (пить его следует маленькими глотками).

После этих действий нужно постараться расслабиться и уснуть, тогда "вертолеты" прекратятся.

"Пока организм не эвакуирует все интоксиканты из кишечника и желудка, этого не произойдёт", - предупредил эксперт.