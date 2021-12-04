Работу Международной космической станции до 2030 года решила продлить администрация Байдена

В НАСА уже давно предлагали продлить работу Международной космической станции до 2030 года, хотя срок ее службы истек в 2015-м и несколько раз продлевался.

А теперь решение продлить эксплуатацию МКС до 2030 года приняла администрация Джо Байдена.

Как сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, об этом объявил глава НАСА Билл Нельсон.

У Байдена хотят сотрудничать с международными партнерами в Европе (ЕКА, Европейским космическим агентством), Японии (JAXA, Японским агентством аэрокосмических исследований), Канаде (CSA, Канадским космическим агентством) и России (корпорацией "Роскосмос"), чтобы обеспечить продолжение новаторских исследований, проводимых в орбитальной лаборатории.

"Международная космическая станция является маяком мирного международного научного сотрудничества и за более чем 20 лет принесла огромные научные, образовательные и технологические достижения на благо человечества. Я рад, что администрация Байдена-Харрис взяла на себя обязательство продолжать работу станции до 2030 года. Продолжающееся участие США на МКС будет способствовать инновациям и конкурентоспособности, а также продвигать исследования и технологии, необходимые для отправки первой женщины и первого цветного человека на Луну в рамках программы НАСА "Артемида" и проложить путь для отправки первых людей на Марс. Поскольку все больше стран проявляют активность в космосе, как никогда важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали лидировать в мире в разработке правил и норм мирного и ответственного использования космоса", - сказал Нельсон.

В НАСА добавили, что уникальная лаборатория микрогравитации на МКС провела более 3000 исследований и около 110 стран приняли участие в мероприятиях на борту станции. Инструменты на борту МКС помогают измерять последствия засух и состояние лесов.