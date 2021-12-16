Вакцину от коронавируса, которая может дать пожизненный иммунитет разрабатывают в Японии

Японские ученые из Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину от коронавируса, которая может давать пожизненный иммунитет. Предполагается, что клинические испытания пройдут в 2023-м, передает The Japan Times.

Исследователи рассказали, что за основу взяли вакцину от оспы, разработанную в XVIII веке Эдвардом Дженнером. По словам специалистов во главе с профессором Митинори Кохарой, в ней используется неопасный для человека вирус коровьей оспы.

Идея состоит в том, чтобы создать рекомбинантный вирус на основе вакцины от оспы, в котором будет содержаться белок коронавируса. Это якобы должно привести к пожизненной выработке организмом клеточного иммунитета.

Эксперименты на мышах показали – привитые вакциной животные смогли выжить даже после заражения птичьим гриппом.

"Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирус и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех", - сказал Кохара.

Предварительно известно, что японский производитель Nobelpharma намерен провести первую и вторую фазу клинических испытаний в 2023 году. В исследовании примут участие 150-200 человек, включая тех, кто перенес COVID-19 и прививание от него. Если эффективность препарата будет доказана, вывести его на рынок намерены в 2024 году.