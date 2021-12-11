В 2022-м году Зеленский первым указом назначил командующего теробороны ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ в 2022 году. Документ касается назначения на должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

Юрий Галушкин в 2001-2002 годах был участником международной миротворческой операции Косово.

Начиная с 2014-го был участником антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на Донбассе. С июня 2014 по январь 2015-го Галушкин исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск.

В декабре 2019-го проходил службу в должности главного инспектора Минобороны, а со средины 2020-го – заместителя главного инспектора.

Также Юрий Галушкин награжден орденом Богдана Хмельницкого II и III степени за личное мужество и профессионализм, проявленный при защите суверенитета Украины.