Ученые заявили что "Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы коронавируса

Группа японских и американских ученых опубликовала отчет об экспериментах с хомяками, мышами, которые касались штамма Омикрон.

Об этом сообщает The New York Times.

В отчете указывается, что в ходе эксперимента животных заражали коронавирусом штамма Омикрон. Выяснилсь, что данный штамм существенно меньше поражал верхние дыхательные пути, хотя и распространялся на легкие. Благодаря этому животные реже гибли.

При этом в носу у животных болезнь размножалась также, как и остальные штаммы.

Похожие результаты получили исследователи из Гонконга, изучив образцы дыхательных тканей людей.

Причиной сложившейся ситуации ученые называют белок TMPRSS2, который содержится в клетках легкого и помогает вирусу проникнуть внутрь. Он слабо взаимодействует со штаммом Омикрон.