Если Путин "пойдет на Украину" НАТО увеличит присутствие в Европе

Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что во время недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным он заявил о недопустимости вторжения в Украину.

Подробности беседы он сообщил во время общения в штате Делавэр, трансляцию которого вели американские телеканалы.

"Я ясно дал понять президенту Путину, что если он сделает какие-то дальнейшие шаги, пойдет на Украину, с нашей стороны будут серьезные санкции, мы с союзниками по НАТО увеличим свое присутствие в Европе. Это будет высокая цена" - сказал Байден.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что вероятность вторжения России в Украину стала меньше, глава Белого дома сказал, что у него есть ощущение, что Путин согласился с тем, что в январе Россия и США примут участие в нескольких крупных конференциях в Европе (переговоры в Женеве 10 января и обсуждениях в рамках Совета России, НАТО и ОБСЕ - Ред.).

При этом Байден. по его словам, ясно дал понять, что переговоры могут сработать только в случае деэскалации.