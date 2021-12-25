Компьютерную игроманию болезнью признала ВОЗ

Компьютерную игроманию официально признали болезнью и внесли в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Об этом сообщают "РИА Новости".

В раздел новых психологических расстройств внесли зависимость, связанную с чрезмерным увлечением компьютерными видеоиграми.

При этом для диагностирования болезни у человека, у него в течение года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на различны области жизни.

Представители индустрии компьютерных игр уже возмутились подобным решением. Ассоциации и федерации разработчиков в совместном заявлении отметили, что для подобного решения нет достаточной научной обоснованности и объективности. При этом они утверждают, что игры обладают "образовательными и терапевтическими" функциями.