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События Сегодня, 14:3161
В новогоднюю ночь в Киеве горели киоски с шаурмой и пивом

В ночь с 31 декабря на 1 января в Киеве произошло шесть пожаров, в результате чего оказались повреждены, в том числе и киоски с шаурмой и пивом.

Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины в Киеве Александр Макушенко, передает "УНН".

"Если мы берем время перед 00:00 и до утра, то в Киеве произошло шесть пожаров. Два были ликвидированы до прибытия наших подразделений, то есть там были незначительные возгорания. Один пожар был на Минском проспекте, 4. Там горели киоски, один из них с шаурмой и один по продаже слабоалкогольных напитков — пива", - рассказал он.

Также Макушенко рассказал, что в результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняются.

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