Что изменится в Украине с 1 января

Январь 2022 года будет богатым на изменения.

Главным куратором Украины среди стран Запада станет Германия. Кроме того, заработает закон о "добробатах Зеленского" - фактически частных армиях, которые смогут создавать с отмашки Офиса президента в регионах.

Также в январе украинских предпринимателей-физлиц обяжут установить кассовые аппараты, начнут штрафовать за указание пола и возраста в вакансиях. А для сельхозпроизводителей введут новый налог.

Грядут перемены и на культурно-языковом фронте: с 16 января в стране почти не останется русскоязычных газет и журналов. Поскольку заработает новая норма закона об украинизации.

Собрали главные изменения, которые вступят в силу после января 2022 года.

Перерасчет пенсий чернобыльцам

В январе пересчитают минимальные пенсии для ликвидаторов и пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Для лиц с 1-й группой инвалидности – до 6 тыс грн;

Для лиц со 2-й группой – до 4800 грн;

Для лиц с 3-й группой – до 3700 грн.

Кассовые аппараты для ФЛП

С 1 января все ФЛП 2-4 группы, независимо от вида деятельности и дохода, должны будут использовать кассовые аппараты. Это коснется интернет-магазинов, кафе, турагентств, гостиниц.

За невыполнение требования предпринимателям грозит штраф в размере 100% от проданной продукции на первый раз. И 150%, если нарушение будет зафиксировано повторно.

Установку кассовых аппаратов не будут требовать от ФЛП первой группы - предпринимателей без наемных работников, которые занимаются розничной торговлей за наличные на рынках.

Подробнее о том, какие требования по кассовым аппаратам вступают в силу с 1 января мы писали здесь.

СИМ-карты по паспорту

С 1 января 2022 года вступают в силу изменения к Закону "Об электронных коммуникациях" .

Согласно его нормам, украинцы должны теперь регистрировать SIM-карты, привязывая их к паспортным данным.

Законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025 года, во время которого абоненты, уже пользующиеся услугами оператора, смогут идентифицировать себя. После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают их предоставление пользователям, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию.

После двух месяцев с момента приостановки, если пользователь не заключил договор или не предоставил паспортные данные, коммуникационные услуги прекращают.

При этом новые SIM-карты с 1 января этого года будут продаваться уже только при указании паспортных данных.

Украинизация газет и журналов

С середины января вступает в силу очередной этап закона о языке. С 16-го числа все печатные СМИ должны будут перейти на украинский язык. На украинском языке должна быть и реклама в них.

Исключение сделали для изданий на английском языке, на официальных языках ЕС, языках коренных народов. Русский язык ни под один из этих критериев не попадает.

Газеты и журналы, которые не перестроятся, обещают штрафовать. За первое нарушение 6,8-8,5 тыс грн. За повторное в течение года - 8,5-11,9 тыс грн. Правда, привлечь к админ ответственности смогут не раньше июля 2022 года.

Исключение сделали для печатных средств массовой информации, у которых в свидетельстве о регистрации указана местная сфера распространения. Они должны будут украинизироваться позже - с 16 июля 2024 года.

Таким образом, с января исчезнет всеукраинская русскоязычная пресса, а с июля 2024 года - и местная.

Подробнее о том, что будет с рынком печатных медиа после его тотальной украинизации, читайте в материале "Страны".

Штраф за указание пола в вакансиях

С 8 января вступают в силу поправки к закону "О рекламе". В них говорится, что теперь за указание пола и возраста в вакансии могут оштрафовать на 65 тыс грн.

В объявлениях о работе запрещается указывать ограничения по возрасту, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться только лицами определенного пола.

Поправки приняли в рамках борьбы с дискриминацией.

Заработает закон о "добробатах Зеленского"

С 1 января Генштаб сможет формировать силы территориальной обороны в регионах. Это будут кадровые военные, которые будут служить по контракту или призыву.

Также власти на местах смогут инициировать создание добровольческих отрядов, у которых будет оружие и которые смогут финансироваться из частного кармана. Но утверждать их создание будет опять таки Генштаб.

Цель и тех, и других формирований - полицейские функции и организация мобилизации населения в случае войны. Но создавать все это можно уже сейчас. А значит, получившие одобрение Банковой местные власти смогут формировать и финансировать свои мини-армии.

Германия возглавит "семипосольщину"

С 1 января меняется председатель группы послов стран "Большой семерки" в Украине. Британию сменяет Германия.

Эта группа - значимый фактор в украинской внутренней политике. Послы G7 раздают Украине рекомендации, как им проводить те или иные реформы. В частности - судебную и антикоррупционную.

В целом это пул "смотрящих" за Украиной со стороны Запада.

С одной стороны смена председателя - это формальность. С другой - формальность весьма символичная.

В последнее время США пытаются сбросить кураторство теми или иными странами и регионами на своих союзников. И, как уже писала "Страна", за кураторство Украиной идет своего рода конкуренция между Британией и Германией.

И теперь, получается, англичане передают эстафету немцам. Станет ли символом изменений многих подходов Запада к Украине - увидим в будущем году.

Новые тарифы "Новой почты"

С 1 января "Новая почта" меняет тарифы. Стоимость доставки будут рассчитывать исходя из тарифной зоны. Населенные пункты разделят на три такие зоны:

по городу

между городами

из/в пгт или село.

При доставке по городу также введут три тарифа в зависимости от веса посылки:

маленькая - до 2 кг

средняя - до 10 кг

большая - до 30 кг.

Если до нового года доставка посылки до 2 кг стоила 45 гривен, то с января обойдется в 40 грн. Для посылок весом до 30 кг стоимость доставки изменят со 100 гривен до 80 грн.

За доставку документов вводится фиксированная цена - 40 грн. В нее входит картонный конверт.

При заказе услуг курьера для доставки или забора посылок с января не нужно будет привязываться к весу. За отправление до 30 кг возьмут плюс 30 гривен. Для посылок тяжелее 30 кг стоимость будет из расчета плюс 90 грн за каждые 100 кг.

Новый налог для владельцев сельхозземли

С 1 января в Украине внедряют новую систему налогообложения сельхозпроизводителей, владеющих землей. Она вводит понятие "минимальное налоговое обязательство" (МНО).

Это сумма налогов, которую каждый владелец сельхозземли должен уплачивать в бюджет ежегодно. Она составляет около 5% стоимости земли.

Если сумма всех налогов сельхозпроизводителя меньше МНО, то он должен будет доплатить разницу.

Выходные в январе

В январе в Украине 12 выходных дней и 19 рабочих. При этом дважды будут три выходных дня подряд.

На новый год выходные три дня: 1 января (суббота), 2 января (воскресенье) и 3 января (понедельник).

На Рождество также три выходных дня: 7 января (пятница), 8 января (суббота), 9 января (воскресенье).