 

Что изменится в Украине с 1 января

События Сегодня, 14:5166
Что изменится в Украине с 1 января

Январь 2022 года будет богатым на изменения. 

Главным куратором Украины среди стран Запада станет Германия. Кроме того, заработает закон о "добробатах Зеленского" - фактически частных армиях, которые смогут создавать с отмашки Офиса президента в регионах.

Также в январе украинских предпринимателей-физлиц обяжут установить кассовые аппараты, начнут штрафовать за указание пола и возраста в вакансиях. А для сельхозпроизводителей введут новый налог.

Грядут перемены и на культурно-языковом фронте: с 16 января в стране почти не останется русскоязычных газет и журналов. Поскольку заработает новая норма закона об украинизации.  

Собрали главные изменения, которые вступят в силу после января 2022 года.

Перерасчет пенсий чернобыльцам

В январе пересчитают минимальные пенсии для ликвидаторов и пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

Для лиц с 1-й группой инвалидности – до 6 тыс грн;
Для лиц со 2-й группой – до 4800 грн;
Для лиц с 3-й группой – до 3700 грн.

Кассовые аппараты для ФЛП

С 1 января все ФЛП 2-4 группы, независимо от вида деятельности и дохода, должны будут использовать кассовые аппараты. Это коснется интернет-магазинов, кафе, турагентств, гостиниц.

За невыполнение требования предпринимателям грозит штраф в размере 100% от проданной продукции на первый раз. И 150%, если нарушение будет зафиксировано повторно.

Установку кассовых аппаратов не будут требовать от ФЛП первой группы - предпринимателей без наемных работников, которые занимаются розничной торговлей за наличные на рынках.

Подробнее о том, какие требования по кассовым аппаратам вступают в силу с 1 января мы писали здесь.

СИМ-карты по паспорту

С 1 января 2022 года вступают в силу изменения к Закону "Об электронных коммуникациях" .

Согласно его нормам, украинцы должны теперь регистрировать SIM-карты, привязывая их к паспортным данным.

Законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025 года, во время которого абоненты, уже пользующиеся услугами оператора, смогут идентифицировать себя. После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают их предоставление пользователям, которые не подписали договор или не осуществили идентификацию.

После двух месяцев с момента приостановки, если пользователь не заключил договор или не предоставил паспортные данные, коммуникационные услуги прекращают.

При этом новые SIM-карты с 1 января этого года будут продаваться уже только при указании паспортных данных.

Украинизация газет и журналов

С середины января вступает в силу очередной этап закона о языке. С 16-го числа все печатные СМИ должны будут перейти на украинский язык. На украинском языке должна быть и реклама в них.

Исключение сделали для изданий на английском языке, на официальных языках ЕС, языках коренных народов. Русский язык ни под один из этих критериев не попадает. 

Газеты и журналы, которые не перестроятся, обещают штрафовать. За первое нарушение 6,8-8,5 тыс грн. За повторное в течение года - 8,5-11,9 тыс грн. Правда, привлечь к админ ответственности смогут не раньше июля 2022 года.

Исключение сделали для печатных средств массовой информации, у которых в свидетельстве о регистрации указана местная сфера распространения. Они должны будут украинизироваться позже - с 16 июля 2024 года.

Таким образом, с января исчезнет всеукраинская русскоязычная пресса, а с июля 2024 года - и местная.

Подробнее о том, что будет с рынком печатных медиа после его тотальной украинизации, читайте в материале "Страны".

Штраф за указание пола в вакансиях

С 8 января вступают в силу поправки к закону "О рекламе". В них говорится, что теперь за указание пола и возраста в вакансии могут оштрафовать на 65 тыс грн.

В объявлениях о работе запрещается указывать ограничения по возрасту, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться только лицами определенного пола.

Поправки приняли в рамках борьбы с дискриминацией. 

Заработает закон о "добробатах Зеленского"

С 1 января Генштаб сможет формировать силы территориальной обороны в регионах. Это будут кадровые военные, которые будут служить по контракту или призыву.

Также власти на местах смогут инициировать создание добровольческих отрядов, у которых будет оружие и которые смогут финансироваться из частного кармана. Но утверждать их создание будет опять таки Генштаб.

Цель и тех, и других формирований - полицейские функции и организация мобилизации населения в случае войны. Но создавать все это можно уже сейчас. А значит, получившие одобрение Банковой местные власти смогут формировать и финансировать свои мини-армии.

Германия возглавит "семипосольщину"

С 1 января меняется председатель группы послов стран "Большой семерки" в Украине. Британию сменяет Германия. 

Эта группа - значимый фактор в украинской внутренней политике. Послы G7 раздают Украине рекомендации, как им проводить те или иные реформы. В частности - судебную и антикоррупционную.

В целом это пул "смотрящих" за Украиной со стороны Запада. 

С одной стороны смена председателя - это формальность. С другой - формальность весьма символичная.

В последнее время США пытаются сбросить кураторство теми или иными странами и регионами на своих союзников. И, как уже писала "Страна", за кураторство Украиной идет своего рода конкуренция между Британией и Германией.

И теперь, получается, англичане передают эстафету немцам. Станет ли символом изменений многих подходов Запада к Украине - увидим в будущем году.

Новые тарифы "Новой почты"

С 1 января "Новая почта" меняет тарифы. Стоимость доставки будут рассчитывать исходя из тарифной зоны. Населенные пункты разделят на три такие зоны:

  • по городу
  • между городами
  • из/в пгт или село.

При доставке по городу также введут три тарифа в зависимости от веса посылки:

  • маленькая - до 2 кг
  • средняя - до 10 кг
  • большая - до 30 кг.

Если до нового года доставка посылки до 2 кг стоила 45 гривен, то с января обойдется в 40 грн. Для посылок весом до 30 кг стоимость доставки изменят со 100 гривен до 80 грн. 

За доставку документов вводится фиксированная цена - 40 грн. В нее входит картонный конверт.

При заказе услуг курьера для доставки или забора посылок с января не нужно будет привязываться к весу. За отправление до 30 кг возьмут плюс 30 гривен. Для посылок тяжелее 30 кг стоимость будет из расчета плюс 90 грн за каждые 100 кг.

Новый налог для владельцев сельхозземли

С 1 января в Украине внедряют новую систему налогообложения сельхозпроизводителей, владеющих землей. Она вводит понятие "минимальное налоговое обязательство" (МНО).

Это сумма налогов, которую каждый владелец сельхозземли должен уплачивать в бюджет ежегодно. Она составляет около 5% стоимости земли.

Если сумма всех налогов сельхозпроизводителя меньше МНО, то он должен будет доплатить разницу.

Выходные в январе

В январе в Украине 12 выходных дней и 19 рабочих. При этом дважды будут три выходных дня подряд.

На новый год выходные три дня: 1 января (суббота), 2 января (воскресенье) и 3 января (понедельник).

На Рождество также три выходных дня: 7 января (пятница), 8 января (суббота), 9 января (воскресенье).

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, новый, год, законы, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Возможность проведения встречи с Путиным 10 января допускает Байден
Возможность проведения встречи с Путиным 10 января допускает Байден
29-дек-2021, 09:52
Минимальная пенсия в
Минимальная пенсия в "ДНР" с 1 января станет в 1,5 раза выше, чем в Украине
28-дек-2021, 16:55
Что будет с рынком печатных медиа после его тотальной украинизации
Что будет с рынком печатных медиа после его тотальной украинизации
26-дек-2021, 17:47
График работы банковской системы на праздники в 2022 году определил НБУ
График работы банковской системы на праздники в 2022 году определил НБУ
26-дек-2021, 14:34
Срок действия сертификатов о вакцинации вслед за ЕС сократит Украина
Срок действия сертификатов о вакцинации вслед за ЕС сократит Украина
23-дек-2021, 10:38

Последние новости

14:51
События
Что изменится в Украине с 1 января
14:32
События
Привитые полярники с бельгийской станции заболели коронавирусом в Антарктиде
14:31
События
В новогоднюю ночь в Киеве горели киоски с шаурмой и пивом
12:21
События
Компьютерную игроманию болезнью признала ВОЗ
12:13
События
Если Путин "пойдет на Украину" НАТО увеличит присутствие в Европе
11:58
События
Ученые заявили что "Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы коронавируса
11:07
События
В 2022-м году Зеленский первым указом назначил командующего теробороны ВСУ
09:07
События
Вакцину от коронавируса, которая может дать пожизненный иммунитет разрабатывают в Японии
09:06
События
Работу Международной космической станции до 2030 года решила продлить администрация Байдена
09:04
События
Как избавиться от "вертолетов" после обильных алкогольных возлияний. Алгоритм
09:03
События
Аэропорт "Борисполь" разрешил сопровождающим входить внутрь терминалов
08:58
События
Обвинившая принца Эндрю в изнасиловании американка потребовала доказать, что он не потеет
08:54
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 января 2022
Вчера, 2021-12-31
21:52
События
Синоптик рассказала о погоде 1 января
21:50
События
Нового директора ГБР назначил Зеленский
19:17
События
Кабмин ввел госрегулирование цен на подсолнечное масло и батон
18:53
События
Надбавку на газ для производителей еды ограничил Кабмин
16:37
Политика
Что ждет Украину в 2022 году
16:17
События
В Одессе молодая мама заставила маленького сына хлебнуть водки
16:14
События
Беспредельные санкции СНБО против украинских граждан американской практикой объяснил Милованов

Новости ТОП-7

Крупный украинский молочный холдинг заявил о невозможности работать дальше из-за цен на газ592
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 декабря 2021419
Ким Чен Ын похудел до неузнаваемости345
Как убийство криминального авторитета в Турции привело к расстрелу в Одессе337
Украинца с 18 уколами от коронавируса нашли журналисты308
Что приняли на последнем в этом году заседании СНБО298
Кабмин назначил председателя Госагентства по управлению зоной отчуждения282

Досуг

Названы самые популярные виды виниловых полов в 2022 году
Названы самые популярные виды виниловых полов в 2022 году
Виниловые полы имеют много преимуществ, поэтому в 2022 году купить виниловое покрытие для пола — это вложить деньги в долговечный материал, который десятилетия не потребует замены. Винил имитирует другие виды полов, сохраняя свои плюсы.
Сегодня, 14:0254
Продвижение и оптимизация сайта — успешный путь развития бизнеса
Продвижение и оптимизация сайта — успешный путь развития бизнеса
Реклама для бизнеса — движущая сила. Новые лиды, приток клиентов, повышение узнаваемости бренда, увеличение прибыли — задачи, выполнение которых определяет успех. Вопрос заключается в другом.
Вчера, 18:35119
Для чего необходима сдача анализа на пролактин
Для чего необходима сдача анализа на пролактин
Если вам необходима сдача анализа на пролактин, обращайтесь в лабораторию «Днепролаб». Что она предлагает.
Вчера, 16:35128
Грузинские хинкали: полезные свойства, разновидности и особенности
Грузинские хинкали: полезные свойства, разновидности и особенности
Хинкали – известное национальное блюдо Грузии с многолетней историей. Согласно легенде, они обладают целебными свойствами, восстанавливают силы и потраченную энергию. В древние времена ими кормили раненых воинов. Блюдо способствовало скорейшему выздоровлению. 
Вчера, 11:54139
Как выбрать косметологическую клинику: советы и рекомендации
Как выбрать косметологическую клинику: советы и рекомендации
Сегодня многие женщины и мужчины записываются на прием к косметологу, чтобы улучшить свой внешний вид и избавиться от различных дефектов. Во всех больших городах имеется несколько крупных клиник, которые оказывают подобные услуги.
30-дек-2021, 19:57184
Навіщо впроваджувати CRM?
Навіщо впроваджувати CRM?
Бізнес, що побудований виключно на людських ресурсах, — застаріла та ризикова модель. Коли продажі знаходяться у прямій залежності від ефективності роботи менеджерів, компанії змушені витрачати великі бюджети на їх навчання та професійний розвиток.
30-дек-2021, 19:54182

События

Что изменится в Украине с 1 января
Что изменится в Украине с 1 января
Январь 2022 года будет богатым на изменения. 
Сегодня, 14:5169
Привитые полярники с бельгийской станции заболели коронавирусом в Антарктиде
Привитые полярники с бельгийской станции заболели коронавирусом в Антарктиде
На бельгийской станции "Принцесса Елизавета" в Антарктиде подтвердился коронавирус у двух третьих работников, хотя они были полностью вакцинированы.
Сегодня, 14:3264
В новогоднюю ночь в Киеве горели киоски с шаурмой и пивом
В новогоднюю ночь в Киеве горели киоски с шаурмой и пивом
В ночь с 31 декабря на 1 января в Киеве произошло шесть пожаров, в результате чего оказались повреждены, в том числе и киоски с шаурмой и пивом. 
Сегодня, 14:3163
Компьютерную игроманию болезнью признала ВОЗ
Компьютерную игроманию болезнью признала ВОЗ
Компьютерную игроманию официально признали болезнью и внесли в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.
Сегодня, 12:2171
Если Путин "пойдет на Украину" НАТО увеличит присутствие в Европе
Если Путин "пойдет на Украину" НАТО увеличит присутствие в Европе
Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что во время недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным он заявил о недопустимости вторжения в Украину.
Сегодня, 12:1381
Ученые заявили что "Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы коронавируса
Ученые заявили что "Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы коронавируса
Группа японских и американских ученых опубликовала отчет об экспериментах с хомяками, мышами, которые касались штамма Омикрон.
Сегодня, 11:5878
7 Днів