В Киеве зафиксировали почти одну пятую новых случаев ковида в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что по состоянию на 1 января 2022 года в столице - 976 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 14 человек умерли и 744 - выздоровели.

Об этом глава Киева рассказал в Facebook.

За сутки госпитализировано 75 зараженных ковидом, 31 человек имеет подозрения на Covid и пневмонию.

Больше всего заболеваний обнаружили в Оболонском (135), Днепровском (120), Святошинском и Шевченковском (по 113 случаев заражения) районах.

Среди новых жертв Covid-19 - 552 женщины возрастом от 18 до 89 лет, 380 мужчин, которым от 18 до 86 лет, 23 девочки возрастом от 1 года до 17 лет, а также 21 мальчик - от 2 до 17 лет.

Кроме того, среди летальных случаев за сутки зафиксировано - 7 женщин возрастом от 50 до 85 лет и 7 мужчин - от 70 до 98 лет.