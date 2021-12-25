Факельное шествие в честь Бандеры проходит в Киеве

Сегодня в Киеве пройдет факельное шествие в честь основателя ОУН Степана Бандеры. 1 января ему исполняется 113 лет.

Подобным образом день рождения Бандеры националисты праздную каждый год. Сегодня шествие начинается в 17:00 от парка Шевченко в столице. Отдельные группы ультраправых сообщают, что марш направится к Офису президента.

Отметим, что в прошлом году это мероприятие было крайне малочисленным и собрало несколько сот человек. Но и в этом масштабе оно вызвало дипломатический скандал: посол Израиля возмутился маршу и назвал Бандеру пособником нацистов.

После этого радикалы из "С14" пикетировали посольство Израиля и оскорбляли дипломата.