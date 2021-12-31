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События Вчера, 21:5161
Из-под домашнего ареста под Ровно сбежал мужчина

Ранним утром субботы, 1 января, житель Костополя Ровенской области нарушил условия домашнего ареста, устроил дебош в подъезде и угрожал людям.

А во время задержания повредил автомобиль полицейских и напал на одного из копов.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции Ровенской области на своей странице в Facebook.

В посте полицейских сказано, что ранним утром житель Костополя сообщил в полицию о том, что неизвестный мужчина разбил лампу в подъезде и с молотком в руках угрожал прохожему.

Как выяснилось, правонарушитель - это 33-летний местный житель, который находится под круглосуточным домашним арестом за телесные повреждения полицейскому. Когда правоохранители его задерживали, он ногами разбил  заднее боковое стекло служебного автомобиля, оторвал значок и грудную камеру одному полицейскому.

"Следователи по факту умышленного повреждения имущества начали досудебное расследование. Кроме того, полиция составила административные протоколы по факту мелкого хулиганства и злостного неповиновения полицейскому. Материалы в настоящее время собраны и решается вопрос о замене меры пресечения на более жесткую - заключение под стражу", - сказано в сообщении.

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