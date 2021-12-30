В Украине с 1 января подорожало оформление биометрических документов

Стоимость оформления биометрических документов для граждан Украины повысилась с 1 января.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной миграционной службы Украины.

В службе подорожание объяснили тем, что с 1 января 2022 года государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" из-за повышения цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов.

В связи с этим вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сообщается на сайте миграционной службы.

Новая стоимость изготовления паспорта гражданина Украины (ID-карты) такая:

оформление в срок до 20 рабочих дней обойдется уже не в 363, а в 372 грн (126 грн – стоимость админуслуги и 246 грн – стоимость бланка);

оформление до 10 рабочих дней будет стоить не 489, а 498 грн (252 грн – стоимость админуслуги и 246 грн – стоимость бланка).

Первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты остается бесплатным.

Стоимость изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу следующая: