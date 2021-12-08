Украинцу в Польше в лицо попала петарда. Врачи пытаются спасти ему глаз

В польском городе Калиш 25-летний украинец получил травмы в результате взрыва петарды.

Сейчас врачи пытаются спасти его глаз.

Об этом сообщает в субботу, 1 января, польское издание PortalSamorządowy со ссылкой на слова Павла Гавроньского - представителя больницы, куда госпитализировали пострадавшего украинца.

По словам представителя медучреждения, где находится на лечении гражданин Украины, мужчина получил тяжелые травмы в результате взрыва. Медики прилагают усилия, чтобы сохранить ему глаз, но пока не дают никаких гарантий.

"У гражданина Украины рваная рана века. Медики пытаются спасти мужчине глаз", - заявил Гавроньский.