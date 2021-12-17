Список самого смертоносного оружия России составили в США

В США составили список из пяти самых смертоносных видов боевого оружия России. Автором перечня стал американский военный обозреватель издания 19Fortyfive, офицер в отставке Брент Иствуд, который считает, что Россия совершенствует свои вооружения, в частности ударные вертолеты и ракеты класса "земля-воздух".

Материал о российском оружие опубликован на сайте 19Fortyfive.

Первым среди самого мощного оружия России офицер назвал разрабатываемую ядерную торпеду "Посейдон". У нее огромный радиус действия. Как считает Иствуд, это оружие пугает, потому что оно может быть нацелено на города США на любом побережье.

"Сообщается, что она размером с автобус (более двух метров в диаметре) и весит 100 тонн", - пишет обозреватель.

На второе место Иствуд поместил систему противоракетной обороны С-400 "Триумф". Она может не только уничтожать пилотируемые самолеты противника и некоторые дроны, но также использоваться против крылатых ракет и баллистических ракет на расстоянии до 400 км.

Этот зенитно-ракетный комплекс оказался востребован за рубежами России: его приобрели Турция, Сирия, Китай и Индия.

На третьем месте Иствуд назвал зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь С-1". На "Панцире С-1" размещены 12 управляемых ракет класса "земля-воздух" и две 30-мм пушки. Помимо самолетов, "Панцирь" может уничтожать приближающиеся баллистические и крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы.

На четвертом месте - вертолет Ми-28НМ. Как считает офицер в отставке, этот вертолет похож на американский AH-64 Apache.

"Новые сенсоры позволяют ему летать и атаковать ночью. Новомодный радар обеспечивает обзор на 360 градусов вместе с радиолокационным изображением земли. Ми-28НМ может развивать скорость 300 километров. Вертолет вооружен до зубов", - написал эксперт.

Завершают список ракетные комплексы "Ярс" с трехступенчатыми твердотопливными ракетами. По состоянию на 2016 год на вооружении РФ находилось не менее 63 мобильных и 10 шахтных межконтинентальных баллистических ракет "Ярс". Иствуд рассказал, что на "Ярсе" также может быть установлен гиперзвуковой планирующий спускаемый аппарат "Авангард". Как и все гиперзвуковые аппараты, он очень быстр и маневренен.