Запретить баллотироваться в президенты тем, кто не служил в армии могут в России

В правительстве Российской Федерации рассматривают законопроект, согласно которому президентом России не сможет стать человек, который не служил в армии.

Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда", комментируя недавнее заявление шоумена Моргенштерна о намерении баллотироваться в президенты.

"Мечтать можно, но никто Моргенштерна не зарегистрирует. Поправки в закон лежат, что без прохождения воинской службы кандидатом в президенты не может быть. Без избрания на какие-то посты, прохождения через выборы", - заявил Владимир Жириновский.