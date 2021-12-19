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События Сегодня, 10:1087
Запретить баллотироваться в президенты тем, кто не служил в армии могут в России

В правительстве Российской Федерации рассматривают законопроект, согласно которому президентом России не сможет стать человек, который не служил в армии.

Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда", комментируя недавнее заявление шоумена Моргенштерна о намерении баллотироваться в президенты.

"Мечтать можно, но никто Моргенштерна не зарегистрирует. Поправки в закон лежат, что без прохождения воинской службы кандидатом в президенты не может быть. Без избрания на какие-то посты, прохождения через выборы", - заявил Владимир Жириновский.

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