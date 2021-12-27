Маршами в двадцати регионах Украины отпраздновали день рождения Бандеры

По данным правоохранителей, шествие в честь основателя ОУН Степана Бандеры, которому 1 января исполняется 113 лет, в субботу прошло не только в Киеве.

Националисты устроили 56 массовых мероприятий в честь своего кумира в 20 регионах страны.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции Украины.

По данным полиции, все без малого шесть десятков мероприятий 113-летия со дня рождения Бандеры прошли без нарушений. А участие в них приняли около 3,5 тысяч граждан.

Публичный порядок на них охраняли и безопасность граждан обеспечивали полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

В полиции добавили, что правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме и обеспечивают публичный порядок во время праздничных мероприятий.