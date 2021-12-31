Собчак и Ивлеева показали себя без фильтров после встречи Нового года

Известная российская блогерша Настя Ивлеева и телеведущая Ксения Собчак в своих Instagram-аккаунтах опубликовали селфи после новогодней ночи. При этом знаменитости не использовали фильтры и ретуширование снимков.

Судя по опухшим лицам, российские звезды отметили Новый год шумно и явно не без употребления горячительных напитков. Фотографии появились в Instagram Собчак и Ивлеевой в субботу, 1 января.

"Привет, ромашки. 1 января вообще есть вариант проснуться не с куриной ж@пой вместо лица? Я правильно полагаю, мы же худеем и не пьем завтра?" - написала блогер Ивлеева.

На прикрепленном фото у Насти невооруженным глазом заметны мешки под глазами и общая отечность лица.

А на селфи Собчак телеведущая предстала с красным носом и в постели.

"Без фильтров утром 1-го тебе", - гласит подпись на ее снимке.



