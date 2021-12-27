Здание парламента ЮАР загорелось в Кейптауне

В воскресенье, 2 января, в здании парламента Южно-Африканской республики произошел пожар.

Об этом сообщает AFP.

Сейчас здание парламента охвачено огнем, а само пламя уже перекинулось на крышу. Как рассказал Член комитета мэрии по охране и безопасности Джей Пи Смит, пожар не удалось локализовать. При этом появилась информация о трещинах на стенах здания.

Сейчас потушить огонь пытаются 36 пожарных, а в экстренных службах запросили подкрепление. Информации о погибших или пострадавших пока что нет.

Известно, что пожар начался в офисных помещениях, а спустя время он распространился на третий этаж. Полиция уже начала расследование инцидента.